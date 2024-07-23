Лосев: тот же Юран мог бы спокойно работать в «Спартаке» — тем более парень хочет

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев высказался о засилье сербских тренеров в РПЛ.

«Может, другим запрещают ехать. Но сейчас действительно упор в сторону Балкан. Конечно, это неприятно. Тот же Юран мог бы спокойно работать в «Спартаке». Тем более парень хочет попробовать себя в топ-клубе. У нас только Сергей Семак работает в топ-клубе — дай бог, чтобы и дальше работал», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день в клубах Российской Премьер-Лиги работают сразу несколько сербских тренеров. В частности Марко Николич (ЦСКА), Саша Илич («Пари НН») и Деян Станкович («Спартак»).

Полностью интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.