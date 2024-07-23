Валерий Овчинников: надо использовать своих тренеров, чтобы российский футбол не пропал

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об увеличении количества иностранных наставников в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Что касается неудовлетворительных результатов команд под руководством сербских тренеров, то кто сказал, что это лучшие специалисты из Сербии? Может быть, пора перестать давать работать иностранцам? Я понимаю, когда Пётр 1 привозил иностранцев. Но, видимо, руководителям клубов удобно работать с иностранцами, с российскими тренерами работать вообще не удобно.

Что могло измениться в игре «Пари НН», если в прошлом сезоне они 11 туров подряд не выигрывали? Слава богу они остались в РПЛ. Но кто сказал, что этот тренер будет вести команду дальше? В клубе заявили, что они не планируют вылетать из РПЛ. Игра с «Рубином» показала обратное. Но можно понять, на что команда претендует после первых четырёх туров. Мы не играем международные матчи, поэтому, чтобы не пропал российских футбол надо использовать своих тренеров, которые будут использовать наших футболистов», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.