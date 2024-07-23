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Олимпийский чемпион Лосев: физически крепких ребят в России не найти — все с отклонениями

Олимпийский чемпион Лосев: физически крепких ребят в России не найти — все с отклонениями
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Бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев высказался о новом поколении российских футболистов.

— С чем связан дефицит талантов среди молодёжи в России?
— Даже не знаю. Работают же академии, интернаты футбольные. Есть все условия — тренеры, экипировка, поля. Но на выходе мы не видим новых звёздочек.

— Нефутбольная страна?
— Все задаются этим вопросом, но никто не может сказать. Если бы знали, сделали бы какие-то поправки и поставили дело на поток. Но я тоже не пойму этого. И тренеров обучают, и проводят семинары. До бана ездили в другие страны обучаться, но всё равно не получается.

Может, молодёжь такая пошла, с таким генофондом. Сейчас физически крепких ребят не найти — все с какими-то отклонениями. Кому-то уже в 13-14 лет запрещены нагрузки. Может, менталитет и взгляды у молодёжи сейчас другие.

Но рвутся же в эти академии — родители привозят своих детей. Все хотят, чтобы их сын вырос в добротного и классного футболиста. Усилия прилагаются, но не выходит, — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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