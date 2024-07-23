Геннадий Орлов: мне жалко болельщиков «Спартака», купили игрока с лишним весом, как так?

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Виллиана Жозе. Ранее появились слухи о том, что бразилец не играет из-за проблем с лишним весом.

«Мне жалко болельщиков «Спартака», вот и всё. То есть там по-прежнему руководители клуба дилетанты. Вот то, что они всё творят, оно всё не в ту сторону.

У них сейчас один нападающий, они купили, его держат в запасе. Он вес набрал. Игрока купили с лишним весом (смеётся). Ну как так?» — сказал Орлов в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.