Хавбек «Ростова» Байрамян: РПЛ — лучшая лига в мире!

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы и сравнил его с Российской Премьер-Лигой.

«Как мне Евро? Класс, мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА, было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. Но чемпионат Европы — есть чемпионат Европы. Как и чемпионат мира, каждый турнир по-своему хорош. А РПЛ — это лучшая лига в мире!» — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 «Ростов» встречался с ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.