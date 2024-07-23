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Лосев: не увидел большой разницы между участниками Евро-2024 и сборной России

Лосев: не увидел большой разницы между участниками Евро-2024 и сборной России
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Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев высказался о прошедшем чемпионате Европы — 2024.

«Что угодно могло быть. Кто ожидал, что грузины так здорово выступят на Евро? Трудно гадать, как всё сложилось бы. Но по составам и уровню мастерства я не увидел большой разницы с нашими ребятами. На чемпионате Европы другая мотивация. По товарищеским играм тяжело оценить свой реальный уровень, учитывая класс большинства соперников», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале переиграла национальную команду Англии. Грузия вышла в 1/8 финала турнира.

Полностью интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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