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Защитник «Химок» Филин: пока трудно оценить, какой специалист Артига

Защитник «Химок» Филин: пока трудно оценить, какой специалист Артига
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Защитник «Химок» Александр Филин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Франком Артигой.

«Трудно пока оценить, какой специалист Артига. Надеюсь, что будет результат и результат как раз оценит. Также надеюсь, что всё будет хорошо, мы будем выигрывать, прогрессировать.

Мне, с учётом знания английского, привычно работать с иностранным специалистом. Артига — достойный тренер для работы в Премьер-Лиге», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

28 июня «Химки» объявили о назначении Франка Артиги. Специалист ранее возглавлял «Родину» с января 2024 года после увольнения Дмитрия Парфёнова. Под руководством испанца команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

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