Олимпийский чемпион Лосев назвал главное разочарование Евро-2024

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев назвал главное разочарование чемпионата Европы — 2024.

«Для меня главное разочарование — сборная Италии. Следом можно поставить хорватов. Итальянцы по делу поехали домой. Понятно, что у них обновился состав, но в этой стране всегда были хорошие футболисты, а здесь произошёл сбой. Они просто оказались не готовы к турниру: ни физически, ни психологически. Микроклимат не был налажен. В итоге получили то, что заслужили», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1.