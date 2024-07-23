Олимпийский чемпион Лосев рассказал, какую стипендию получает за победу на Играх-1988

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев рассказал, какую стипендию получает за победу на Играх-1988.

«Платят по 52 тысячи ежемесячно. Нам тогда объявляли, что по-любому будут платить $ 1000 при любом курсе. Начинали с 30 тысяч, потом повышали, а сейчас — 52 тысячи рублей», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что на летних Олимпийских играх 1988 года сборная СССР выиграла 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых медалей, заняв уверенное первое место в общекомандном зачёте. Виктор Лосев после завершения профессиональной карьеры футболиста работал тренером. В частности, Лосев входил в тренерский штаб молодёжной сборной России.