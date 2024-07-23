«Посмотрите на лицо Акинфеева — на нём всё написано». Арбитр Федотов ― о фоле Комличенко

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов высказался по поводу столкновения нападающего «Ростова» Николая Комличенко и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил работу судьи Сергея Карасёва.

«Что касается эпизода со столкновением Комличенко и Акинфеева, то тут Карасёв тоже разобрался. Комличенко до последнего шёл и смотрел на мяч, но в конце пытался смягчить столкновение с Акинфеевым. Пожалуйста, не сравнивайте этот момент с Веллитоном и Акинфеевым, это вообще эпизоды из разных вселенных – я работал на том матче резервным. То, что сделал Веллитон, нельзя ставить в сравнение с действиями Комличенко. И посмотрите на лицо Акинфеева – на нём всё написано. Игорю больно, но у него нет претензий к Комличенко или судье, он всё понимает. Оценка 8,4», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.