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«Посмотрите на лицо Акинфеева — на нём всё написано». Арбитр Федотов ― о фоле Комличенко

«Посмотрите на лицо Акинфеева — на нём всё написано». Арбитр Федотов ― о фоле Комличенко
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Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов высказался по поводу столкновения нападающего «Ростова» Николая Комличенко и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил работу судьи Сергея Карасёва.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Что касается эпизода со столкновением Комличенко и Акинфеева, то тут Карасёв тоже разобрался. Комличенко до последнего шёл и смотрел на мяч, но в конце пытался смягчить столкновение с Акинфеевым. Пожалуйста, не сравнивайте этот момент с Веллитоном и Акинфеевым, это вообще эпизоды из разных вселенных – я работал на том матче резервным. То, что сделал Веллитон, нельзя ставить в сравнение с действиями Комличенко. И посмотрите на лицо Акинфеева – на нём всё написано. Игорю больно, но у него нет претензий к Комличенко или судье, он всё понимает. Оценка 8,4», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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