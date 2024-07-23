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«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025

«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025
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Итальянский футбольный клуб «Интер» на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) представил новую гостевую форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Интер»

Фото: ФК «Интер»

«Они были в наших мечтах, теперь они будут жить на нашей коже. Стремимся к новым вызовам, создаём будущее. Звёзды. Начало», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, «Интер» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 94 очка за 38 матчей. Второе место занял «Милан», тройку лидеров замкнул туринский «Ювентус». Также «нерадзурри» стали обладателями Суперкубка страны.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Италии «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа». Игра состоится 17 августа.

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