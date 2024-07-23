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Игроки «Динамо» Киев не будут пожимать руки футболистам сербского «Партизана» в матче ЛЧ

Игроки «Динамо» Киев не будут пожимать руки футболистам сербского «Партизана» в матче ЛЧ
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Представители киевского «Динамо» отказались от совместных предматчевых мероприятий в противостоянии с сербским «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Александр Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причиной такого решения Шовковский назвал поездку белградского клуба на Братский кубок в Москву, где «Партизан» сыграл с ЦСКА и «Динамо».

Матч между киевским «Динамо» и «Партизаном» состоится сегодня, 23 июля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. Отметим, что победитель этой пары сыграет в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов с шотландским «Рейнджерс».

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