Игроки «Динамо» Киев не будут пожимать руки футболистам сербского «Партизана» в матче ЛЧ

Представители киевского «Динамо» отказались от совместных предматчевых мероприятий в противостоянии с сербским «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Александр Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Причиной такого решения Шовковский назвал поездку белградского клуба на Братский кубок в Москву, где «Партизан» сыграл с ЦСКА и «Динамо».

Матч между киевским «Динамо» и «Партизаном» состоится сегодня, 23 июля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. Отметим, что победитель этой пары сыграет в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов с шотландским «Рейнджерс».