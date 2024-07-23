Радченко — о Глушенкове: мало кому удаётся перейти в «Зенит» и сразу быть на первых ролях

Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Мне кажется, что у Глушенкова отличное начало в «Зените». Мало кому удаётся перейти в клуб-лидер нашего чемпионата, где большая конкуренция и есть хорошие футболисты, и сразу быть на первых ролях. Он молодец, ему надо продолжать играть так же. Но Глушенков ещё не поднял планку. Он забил четыре мяча за две игры, но делать выводы ещё рано. Потому что в «Зените» большая конкуренция, поэтому любое расслабление со стороны Глушенкова может привести к тому, что он окажется на скамейке запасных», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.