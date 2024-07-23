Червиченко: удивляет, что все ждали положительных результатов в Оренбурге от «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«В «Спартаке» сейчас нет игроков, с которыми можно было бы ехать в тот же Оренбург и рассчитывать на победу. Команда неплохая, но точно в ней не топовые футболисты. Да и последнее место работы Станковича подтверждает тезис, что быть хорошим футболистом, не значит быть хорошим тренером. Удивляет, что все ждали положительных результатов в Оренбурге.

Вопрос к руководству клуба «Спартака» вдолгую. Они же не вчера набирали состав и не в прошлый год. Игроки некоторые 5-10 лет в команде, но проигрывают на поле игрокам «Оренбурга». У «Спартака» за матч было два-три момента. Все обвиняют Максименко во втором пропущенном мяче, но он три раза спас от неминуемых голов. В «Спартаке» три хороших футболиста. Такого никогда не было в клубе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.