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Президент «Фламенго» — о переговорах по Клаудиньо: верим в здравый смысл, хоть они русские

Президент «Фламенго» — о переговорах по Клаудиньо: верим в здравый смысл, хоть они русские
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Президент «Фламенго» Родольфо Ландим высказался о возможном переходе полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо в бразильский клуб.

«Мы не скрываем, что давно общаемся с Клаудиньо, он для нас своего рода объект вожделения. Он там кумир, несколько лет назад его считали лучшим игроком России. Выступление на международных соревнованиях — это тоже желание игрока. Там он не может играть в европейских чемпионатах. Мы также используем это потенциальное желание, чтобы он вернулся. Я думаю, он недоволен. В глубине души мы верим в здравый смысл, хоть они и русские», — приводит слова Ландима Globo Esporte.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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