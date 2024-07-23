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«Бордо» понизят в классе до третьего по силе французского дивизиона — RMC Sport

«Бордо» понизят в классе до третьего по силе французского дивизиона — RMC Sport
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Футбольный клуб «Бордо» из-за финансовых проблем перейдёт под административное управление и будет понижен в классе до третьего по силе французского дивизиона. Об этом сообщает онлайн-издание RMC Sport.

По информации источника, теперь «жирондинцам» нужно предоставить футбольным властям гарантии, что у них хватит средств для существования в лиге Насьональ. В противном случае клубу будет грозить опасность понижения до четвёртого или пятого по силе дивизиона.

«Бордо» из одноимённого города Бордо с сезона-2022/2023 выступает во французской Лиге 2. Клуб ранее становился шестикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка страны.

Прошедший сезон «Бордо» завершил на 12-м месте в турнирной таблице французской Лиги 2. Команда набрала 50 очков по итогам 38 матчей.

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