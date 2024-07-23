Непомнящий — об игре «Акрона»: хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре «Акрона» матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Локомотивом» (2:3).

«Акрон» в матче с «Локомотивом» удивил. Но это нормально, потому что приходит команда из Первой лиги, а не с улицы. Там работают серьёзные люди, перед которыми ставятся высокие задачи. Это хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так.

Всем командам, которые пришли из Первой лиги, нужно укрепляться. Это само собой разумеющееся. Конечно, между составом, который играет в Первой лиге, где три легионера, и составом в РПЛ с восемью легионерами огромная разница», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.