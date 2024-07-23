БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий — об игре «Акрона»: хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так

Непомнящий — об игре «Акрона»: хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так
Комментарии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре «Акрона» матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Локомотивом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Акрон» в матче с «Локомотивом» удивил. Но это нормально, потому что приходит команда из Первой лиги, а не с улицы. Там работают серьёзные люди, перед которыми ставятся высокие задачи. Это хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так.

Всем командам, которые пришли из Первой лиги, нужно укрепляться. Это само собой разумеющееся. Конечно, между составом, который играет в Первой лиге, где три легионера, и составом в РПЛ с восемью легионерами огромная разница», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Нигматуллин: благодаря футболу с «Локо» можно сказать, что «Акрон» не затеряется в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android