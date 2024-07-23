Непомнящий — об игре «Акрона»: хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так
Поделиться
Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался об игре «Акрона» матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Локомотивом» (2:3).
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28' 1:1 Бакаев – 36' 2:1 Батраков – 38' 2:2 Эльдарушев – 40' 3:2 Воробьёв – 79'
«Акрон» в матче с «Локомотивом» удивил. Но это нормально, потому что приходит команда из Первой лиги, а не с улицы. Там работают серьёзные люди, перед которыми ставятся высокие задачи. Это хорошо, когда команды-новички заявляют о себе так.
Всем командам, которые пришли из Первой лиги, нужно укрепляться. Это само собой разумеющееся. Конечно, между составом, который играет в Первой лиге, где три легионера, и составом в РПЛ с восемью легионерами огромная разница», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июля 2024
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:15
-
12:08
-
11:55
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
10:51
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:13
-
10:10
-
10:10
-
09:56
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:10
-
09:06
-
08:46