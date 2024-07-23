Тарханов: для ЦСКА очко на выезде — очень хорошо, «Ростов» всегда отлично играет дома

Российский тренер Александр Тарханов высказался по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между ЦСКА и «Ростовом». Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

«Мне кажется, что жара в матче «Ростов» — ЦСКА ни при чём. Это была первая игра нового сезона РПЛ, поэтому должен был быть слишком сильный настрой. «Ростов» имел преимущество по владению мячом и по подходам, но они не смогли забить. ЦСКА же имел несколько моментов, но не всё получалось. «Ростов» всегда отлично играет дома, поэтому для ЦСКА очко на выезде — очень хорошо. Плюс «Ростов» не слабее ЦСКА по составу, а также он у них сыгранный», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.