Николай Комличенко: «Ростов» даст бой всем командам

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко пообещал, что жёлто-синие дадут бой любой команде в сезоне-2024/2025.

— Про задачу не вылететь не забываем, она первостепенна (смеётся). Мы просто особо не говорили. Все хотят, понятно, побороться за что-то интересное, за высокие места. Потому что так намного интереснее играть. Дальше видно будет. Вроде костяк сохранился, ребята, которые были моложе, заматерели.

— «Ростов» даст бой всем?

— Абсолютно, 100%, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 «Ростов» встречался с ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.