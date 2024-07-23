Шавло рассказал, что может помочь Худякову быстрее адаптироваться в «Штурме»

Бывший футболист и экс генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло, ранее выступавший в Австрии за «Рапид», «Герасдорф», «Люксембург», высказался о переходе российского голкипера Даниила Худякова в «Штурм».

«Все сталкиваются с трудностями, когда переходят в новый чемпионат. Главное для вратаря – язык. Если ты его не знаешь, будет сложно руководить игроками обороны. Конечно, в Австрии важнее немецкий, но, если Худяков знает английский, это хорошо. «Штурм» стал чемпионом в прошлом году. Будут играть в квалификации Лиги чемпионов. Для Даниила это будет интересно, но если будет он играть. Если он пошёл в клуб первым вратарём, надо будет доказывать и завоёвывать позицию.

Грац – хороший город. Есть горы, прекрасная природа. Конечно, Австрия не совсем футбольная страна, хоть и на чемпионате Европы хорошо себя показали. Но «Штурм» в том сезоне наконец-то стал чемпионом. Пожелаю Худякову быстрее адаптироваться. Играть там ему будет интересно», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.