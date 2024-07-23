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Матчи французской Лиги 1 вновь будут официально транслироваться в России

Матчи французской Лиги 1 вновь будут официально транслироваться в России
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Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу 1 и Лигу 2. Контракт предусматривает права на показ французских турниров с сезона-2024/2025 до 2026/2027 с возможностью продления.

Okko начнёт транслировать события с первого матча Лиги 1 16 августа. В сервисе можно будет смотреть все матчи Лиги 1 и Лиги 2. Okko также покажет Трофей Чемпионов, в рамках которого в этом году сыграют ПСЖ и «Монако».

Подписчики Okko смогут смотреть Лигу 1 и Лигу 2 на всех популярных платформах от SMART TV и Web до игровых приставок и мобильных устройств на базе iOS и Android. Матчи будут доступны в прямом эфире и записи с функцией выбора аудиодорожки и возможностью смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

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