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Европейские лиги подадут в суд на ФИФА из-за перегруженного календаря матчей

Европейские лиги подадут в суд на ФИФА из-за перегруженного календаря матчей
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Европейские футбольные лиги планируют подать в суд на ФИФА из-за перегруженного календаря матчей, сообщает известный журналист Каве Солкехол в социальной сети X (ранее Twitter).

Ни конкретных первенств, ни каких-либо других подробностей Солкехол не предоставил. Однако ФИФА поспешила с ответом, объявив, что «некоторые лиги действуют в коммерческих интересах, лицемерно и без учёта интереса всех остальных представителей мирового футбола».

Также в заявлении ФИФА отмечается, что «эти лиги, очевидно, предпочитают иметь календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, часто предполагающими путешествия по всему земному шару».

ФИФА — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе. Штаб-квартира международной федерации футбола находится в швейцарском городе Цюрихе.

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