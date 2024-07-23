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ФИФА выступила с заявлением после обвинений в перегруженности календаря

ФИФА выступила с заявлением после обвинений в перегруженности календаря
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Пресс-служба ФИФА выступила с заявлением после обвинений в перегруженности календаря. Ранее стало известно, что европейские футбольные лиги собираются подать в суд на ФИФА из-за графика матчей.

«Текущий календарь был единогласно утверждён Советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних консультаций, в которых приняли участие FIFPRO и лиги.

Календарь ФИФА — это единственный инструмент, обеспечивающий международному футболу возможность выживания, сосуществования и процветания наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире. Эти лиги, очевидно, предпочитают календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, часто связанными с большими путешествиями по миру.

В отличие от них, ФИФА должна защищать общие интересы мирового футбола, включая защиту игроков, везде и на всех уровнях игры», — говорится в заявлении организации на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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