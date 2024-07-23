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Шавло: Соболев далёк от своей лучшей формы — «Спартак» играет без нападающего

Шавло: Соболев далёк от своей лучшей формы — «Спартак» играет без нападающего
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре красно-белых в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Футболисты знают, как играет «Оренбург». Мне кажется, что Станкович выставил состав, который не совсем оптимальный. Немного не угадал в этой игре. Не знаю, как будет выглядеть дальнейшая судьба Соболева, но пока нет нападающего, который может забить. Саша далёк от своей лучшей формы. Он теряет мячи, голевых ситуаций мало. Мы играем без нападающего. Зорин – молодой игрок, старался.

Моменты были, но не получилось забить. Голы пропустили необязательные с «Оренбургом». Был проходной двор! Хлусевич меня немного удивил – игру провалил. Денисов же долгое время так играет, в обороне ему сложно. Моменты у «Спартака» были, но не использовали. Максименко два-три раза спас мёртвые мячи, но второй гол «привёз». Такого не должно быть», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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