Александр Тарханов: Чалову через ПАОК реально попасть в топ-5 Европы

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в ПАОК.

«Чалов хочет играть в Европе, он уже был в Швейцарии. Наверное, через ПАОК Федя хочет пойти дальше, через этот клуб реально попасть в топ-5 Европы, тем более команда играет в еврокубках. Для Чалова это интересный вариант, поэтому он решается на переход.

Уход одного игрока — это не потеря. Когда уходит вся команда, то это потеря. Уходит только Чалов, поэтому на его месте будет играть кто-то другой. Есть Мусаев и другие футболисты, поэтому в уходе Чалова нет никакой катастрофы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.