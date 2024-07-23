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АПЛ среди прочих европейских лиг подаст в суд на ФИФА

АПЛ среди прочих европейских лиг подаст в суд на ФИФА
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Английская Премьер-лига присоединится к судебному иску против ФИФА из-за перегруженного календаря матчей, сообщает известный журналист Роб Харрис в социальной сети X (ранее Twitter).

По версии источника европейские лиги планируют заявить о нарушения законодательства о конкуренции. Напомним, ранее стало известно, что европейские футбольные лиги планируют подать в суд на ФИФА из-за перегруженного календаря матчей.

ФИФА ответила на обвинения, опубликовав заявление. В частности в нём говорится, что «некоторые европейские лиги, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют из коммерческих интересов, лицемеря и не считаясь со всеми остальными в мире. Эти лиги, очевидно, предпочитают календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, часто связанными с большими путешествиями по миру».

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