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Александр Тарханов: мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров

Александр Тарханов: мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов считает, что клубы Российской Премьер-Лиги зря отдают предпочтение иностранным тренерам.

«Я думаю, что мы зря делаем ориентир на иностранных тренеров, без разницы — серб это или испанец. У нас достаточно своих тренеров, которым нужно довериться. Также нужно готовить российских футболистов. Степашин говорит, что у «Динамо» девять воспитанников в составе, это отличный показатель. У «Локомотива» тоже есть много своих воспитанников. Мы отлучены от международных турниров, поэтому нам надо уметь готовить своих футболистов, чтобы они были не хуже бразильцев и других иностранцев», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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