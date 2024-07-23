«Мы не можем так играть». Илич обратился к игрокам «Пари НН» после поражения от «Рубина»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич обратился к футболистам своей команды после поражения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Нижегородцы уступили со счётом 2:4.

«Ребят, только одна вещь. Если допускать ошибки, как мы допускали сегодня, пропускать лёгкие голы — мы не сможем выиграть. Запомните: мы не можем так играть. И когда в следующий раз я скажу вам «играйте проще» — мы сможем это сделать. Но всё будет хорошо, забудьте этот матч. Очень важно держать в голове и сделать всё, чтобы не допускать такие ошибки в будущем», — приводит слова Илича пресс-служба клуба в VK.

В составе нижегородцев забили Зе Турбо и Валерий Царукян, у казанцев отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада и Дмитрий Кабутов.