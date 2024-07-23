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Непомнящий: чемпионат Греции не сильно лучше РПЛ, но Чалову есть смысл ехать в ПАОК

Непомнящий: чемпионат Греции не сильно лучше РПЛ, но Чалову есть смысл ехать в ПАОК
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал информацию, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов перейдёт в ПАОК.

«В возможном трансфере Чалова в ПАОК самое главное — дело вкуса, Фёдор сам выбирает свою судьбу. Мне кажется, что чемпионат Греции не сильно лучше РПЛ. Но смысл ехать очевидно есть. Федя далеко не дурак, и люди, которые ему рекомендуют, тоже всё понимают. Но не знаю, можно ли перейти из ПАОКа в команду из топ-5 Европы.

Мне кажется, у ЦСКА есть проблема на позиции нападающего. Уже ушёл Заболотный и, возможно, уйдёт Чалов. Поэтому не знаю, кто может реально закрыть эту позицию. Я знаю футболистов армейцев, но не хотел бы говорить об их уровне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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