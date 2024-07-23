Хавбек «Ростова» Глебов: мечта уехать в Европу есть

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил, что мечтает попасть в какую-либо европейскую команду.

«Есть ли цель или мечта попасть в Европу? Есть, но давайте мы смотреть будем. Мне надо во всём прибавить, чтобы туда попасть. В чём именно? Наверное, неправильно, если я буду отвечать на этот вопрос», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Глебову 24 года, за «Ростов» российский полузащитник выступает с 2019-го. Отметим, что в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 «Ростов» встречался с ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.