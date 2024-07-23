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Агент Фернандеса подтвердил информацию об уходе Марио из «Зенита»

Агент Фернандеса подтвердил информацию об уходе Марио из «Зенита»
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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, прокомментировал информацию о том, что его клиент не договорился о продлении контракта с «Зенитом» и покинет клуб из Санкт-Петербурга.

«Действительно ли Марио Фернандес покинет «Зенит»? Да», — приводит слова Машаду «Спорт день за днём».

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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