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Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче 1-го тура РПЛ с «Химками»

Махачкалинское «Динамо» подало протест на судейство в матче 1-го тура РПЛ с «Химками»
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«Динамо» Махачкала заявило, что подало протест на судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с подмосковными «Химками» (1:1).

«Вопросы к главному судье матча Егору Егорову из Нижнего Новгорода и арбитру VAR Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга возникли у клуба по двум эпизодам: с первым назначенным пенальти в ворота нашей команды и с незасчитанным голом в ворота «Химок» при счёте 1:1», — гласит заявление пресс-службы «Динамо», опубликованное в телеграм-канале клуба.

Игра между «Химками» и махачкалинским «Динамо» проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу. На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте гости вышли вперёд, но гол Максима Храмцова был отменён после просмотра VAR.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 52'    
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