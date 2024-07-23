Канищев: российские тренеры ничего не показывают, кроме Семака в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался об успехах отечественных тренеров в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Это стартовые матчи РПЛ, поэтому делать оценку работе сербских специалистов пока рано. Они войдут в работу и покажут свой уровень. Среди них есть тренеры, которые добивались результата в других чемпионатах. Поэтому пока рано ставить их работу под сомнение. Может, действительно правы те, кто говорит, что сербские тренеры ненамного лучше наших. Я спорить не буду, но надо подождать.

Надо доверять тем специалистам, у которых есть определённый уровень. Российские тренеры тоже ничего особенного не показывают. Во всех серьёзных чемпионатах работают тренеры разных стран. Какие российские тренеры показывали достойные результаты? Только Семак, который сидит на хорошо уложенной колоде, где подбор футболистов такой, что любой специалист добился бы результата.

Я не хочу принижать достоинств Семака. С командой, где огромный бюджет и где есть укомплектованный состав, работать легко. Поставь Семака в «Пари НН», думаю, был бы такой же футбол, который был вчера в матче с «Рубином». Всё зависит от исполнителей, а тренеры должны всё организовать и должны быть хорошими психологами, чтобы мотивировать футболистов.

Но нельзя сказать, что у нас есть колода российских тренеров, которые готовы к работе. Это говорят те, кто хотел бы найти себе работу на тренерском поприще. Естественно, они хотят, чтобы доверяли российским тренерам. Проявите себя — и вам будут доверять. Семак проявляет себя, и ему доверяют, поэтому продлили с ним контракт до 2030 года», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.