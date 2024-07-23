Ташуев: если «Динамо» в этом сезоне займёт третье-четвёртое место, это будет неудачей

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что московское «Динамо» неудачно проведёт сезон-2024/2025, если займёт третье или четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Я ещё в прошлом году говорил, что у «Динамо» практически два состава. У них очень хорошо укомплектована команда. Я не думаю, что у них в этом сезоне будут сложности. Ещё должны появиться трансферы, время есть. Если «Динамо» займёт третье-четвёртое место, это будет неудачей», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Динамо» встречалось с «Факелом». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился победой «Динамо» со счётом 3:1.