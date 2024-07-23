Радимов — об игре «Зенита» на старте сезона: неужели настолько всё хорошо? В чём подвох?

Бывший футболист «Зенита», а также экс главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов высказался об удачном старте нового сезона для сине-бело-голубых, а также рассказал, что ему не понравилось в игре команды.

«Зенит» на старте впечатляет. И даже закрадывается мысль: «А неужели настолько всё хорошо? В чём подвох?» У «Зенита» сейчас отличная обойма футболистов, приход Глушенкова разнообразил игру под нападающими. Но надо понимать, что пока у питерцев были соперники, которые играют в открытый футбол. А что будет, когда команды будут более закрытые – вот там надо будет смотреть.

Что пока мне не понравилось в игре петербуржцев – это когда при крупном счёте в свою пользу появлялась некоторая расхлябанность. При крупном счёте такое можно себе позволить, а если преимущество будет только в один мяч, то могут быть проблемы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Сине-бело-голубые успели с победы стартовать в новом сезоне РПЛ. В 1-м туре чемпионата команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0). Также команда из Санкт-Петербурга стала обладателем Суперкубка страны, обыграв «Краснодар» со счётом 4:2.