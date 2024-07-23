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Радченко: для Марио Фернандеса «Зенит» был последним клубом

Радченко: для Марио Фернандеса «Зенит» был последним клубом
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о защитнике сине-бело-голубых Марио Фернандесе.

«У Фернандеса был скандальный переход в «Зенит». Но на него рассчитывал тренерский штаб, ждал, что усилит. К сожалению, не сложилось. Такое бывает у всех в карьере возрастных игроков, когда идёт череда травм, а восстанавливаться тяжело.

Не получил «Зенит», на что рассчитывал, но трансфер был нормальным. Игрок на фланг был нужен. Для Фернандеса «Зенит» был последним клубом. Если продолжать карьеру, то надо восстановиться до конца и смотреть на состояние здоровья. К сожалению, футбольная карьера короткая. Невозможно пройти карьеру без травм», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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