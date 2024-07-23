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Осимхен по-прежнему хочет уйти из «Наполи» этим летом, переговоры с «ПСЖ» продолжаются

Осимхен по-прежнему хочет уйти из «Наполи» этим летом, переговоры с «ПСЖ» продолжаются
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен по-прежнему хочет покинуть неаполитанский клуб этим летом, переговоры с «ПСЖ» продолжаются, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, Осимхен также может рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию, а «Наполи» готовится заменить Виктора форвардом «Челси» Ромелу Лукаку. Напомним, ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с Виктором Осимхеном в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн.

Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

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