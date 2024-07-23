Лукас Вера: после звонка Артиги поговорил с агентом и сказал закрывать сделку с «Химками»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера рассказал о своём переходе в подмосковные «Химки» из «Оренбурга».

«Нет разочарования, что я перешёл в «Химки», а не в «Локомотив». Франк Артига звонил мне, говорил, что я ему очень интересен. Я поговорил с агентом и сказал: «Закрываем сделку с «Химками», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).

В составе «Химок» Вера провёл один матч, в котором не сумел отметиться результативными действиями.