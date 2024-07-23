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Радимов назвал самую слабую команду РПЛ по итогам 1-го тура

Радимов назвал самую слабую команду РПЛ по итогам 1-го тура
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Бывший футболист «Зенита», а также экс главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов назвал самую слабую команду Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура чемпионата сезона-2024/2025.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 4'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас – это «Пари Нижний Новгород». Они вообще не понимают, что делают.

За полтора месяца паузы главный тренер Саша Илич ничего поменять и настроить не смог? Я вообще не вижу никаких изменений, в обороне ничего не поменялось, никакого баланса в игре нет. Зачем играть с высокой линией обороны, когда защитники медленные, а полузащита не успевает добегать? Я не вижу смысла в этом. Ведь очевидно, что качество игроков обороны не позволяет так играть. И в каждом матче так можно получать по три-четыре гола. Нижнему, конечно, необходимо усиление. Потому что если они этого не сделают, то им в этом сезоне прямая дорога на вылет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В матче 1-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» встречался с казанским «Рубином». Подопечные Саши Илича уступили со счётом 2:4. В составе нижегородцев забили Зе Турбо и Валерий Царукян, у казанцев отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада и Дмитрий Кабутов.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

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