Радимов назвал самую слабую команду РПЛ по итогам 1-го тура

Бывший футболист «Зенита», а также экс главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов назвал самую слабую команду Российской Премьер-Лиги по итогам 1-го тура чемпионата сезона-2024/2025.

«Из всех команд РПЛ самая слабая сейчас – это «Пари Нижний Новгород». Они вообще не понимают, что делают.

За полтора месяца паузы главный тренер Саша Илич ничего поменять и настроить не смог? Я вообще не вижу никаких изменений, в обороне ничего не поменялось, никакого баланса в игре нет. Зачем играть с высокой линией обороны, когда защитники медленные, а полузащита не успевает добегать? Я не вижу смысла в этом. Ведь очевидно, что качество игроков обороны не позволяет так играть. И в каждом матче так можно получать по три-четыре гола. Нижнему, конечно, необходимо усиление. Потому что если они этого не сделают, то им в этом сезоне прямая дорога на вылет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В матче 1-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» встречался с казанским «Рубином». Подопечные Саши Илича уступили со счётом 2:4. В составе нижегородцев забили Зе Турбо и Валерий Царукян, у казанцев отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада и Дмитрий Кабутов.

Во 2-м туре «Пари Нижний Новгород» примет на своём поле московский ЦСКА 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.