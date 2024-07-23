Гришин: надо доверять российским тренерам, наша школа не хуже иностранной

Бывший футболист московского ЦСКА, а также экс-наставник молодёжной команды армейцев Александр Гришин высказался об увеличении количества иностранных тренеров в клубах Российской Премьер-Лиги.

«Что касается неудовлетворительной статистики команд РПЛ под руководством сербских тренеров, то прошёл только 1-й тур и всё бывает. Это полная ерунда. Надо делать выводы хотя бы после половины чемпионата. Раньше тренерам на становление команды давали год-два. Поэтому один тур ничего не значит, это просто случайная статистика.

Я считаю, надо доверять российским тренерам. Российская школа не хуже, чем иностранная. Мне есть с чем сравнивать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.