Игрок «Химок» Ориньо рассказал, почему решил продолжить карьеру в России

Бразильский защитник «Химок» Ориньо рассказал, почему решил продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

«Когда я пришёл в «Динамо» Минск, мы заняли третье место. Я разговаривал с тренером и сказал: «Я не уйду из команды, пока мы не станем чемпионами». В итоге мы выиграли чемпионат. Была проделана отличная работа. Осталось столько воспоминаний, у меня сформировались приятные ассоциации с этими местами. Поэтому я решил продолжить карьеру в России, поэтому я тут», — сказал Ориньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

К «Химкам» 29-летний Ориньо присоединился летом этого года. Ранее бразилец выступал за «Родину», минское «Динамо», «Флуминенсе», «Оэсте», «Сантос» и «Понте Прета».