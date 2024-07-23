Червиченко: если бы Марио Фернандес перешёл в «Спартак», было бы логично

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о защитнике «Зенита» Марио Фернандесе.

«Судя по тому, что он перестал попадать в состав, есть какой-то другой вариант с каким-то ещё клубом. Если Марио останется в России, то мне на ум приходит один клуб, который уже умудрился проиграть первый матч и которому срочно нужно что-то в оборону — «Спартак». Я такой вариант не исключаю. Им точно нужен кто-то, чтобы спасать сзади.

Если бы Марио перешёл в «Спартак», то было бы вполне логично. Если бы предложение было бы из стана «Спартака», то я бы видел в этом логику. Свою легенду они уже просрали, но хотя бы чужую можно пригласить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.