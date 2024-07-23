Игрок «Динамо» Махачкала Крачковский: мы вышли в РПЛ точно не просто так — амбиции высокие

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался об амбициях клуба в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Амбиции у «Динамо» высокие. Мы вышли в Премьер-Лигу точно не просто так. Мы будем биться каждую игру и прогрессировать. Главное, что у нас есть характер, очень хорошая духом команда. Это один из самых главных факторов. Будем биться», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» играло с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1. Отметим, что на 87-й минуте гости вышли вперёд, но гол Максима Храмцова был отменён после просмотра VAR.