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Радимов: за тройку «Краснодар» поборется, насчёт конкуренции с «Зенитом» — сомневаюсь

Радимов: за тройку «Краснодар» поборется, насчёт конкуренции с «Зенитом» — сомневаюсь
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Бывший футболист «Зенита», а также экс главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов поделился мыслями о составе «Краснодара», а также высказался о перспективах клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Смолов — молодец, но понятно, что в таком возрасте отличаться мобильностью не будешь. «Краснодару» надо ждать возвращения Кордобы — он один из сильнейших игроков РПЛ. Однако ходят слухи, что он может и не вернуться… В целом я думаю, что за тройку «Краснодар» поборется, насчёт конкуренции с «Зенитом» за чемпионство — сильно сомневаюсь. По составу они точно должны бороться за тройку. Сперцян, Черников, Кривцов — все в строю, сильная середина пола. Взяли Козлова, правда, он молодой совсем, не знаю, будет ли попадать в состав», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «быки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдёт 28 июля.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Краснодар» финишировал на втором месте, пропустив перед собой «Зенит».

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