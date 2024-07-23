Шалимов — об ошибке Максименко в матче с «Оренбургом»: надо было отдать мяч Бабичу

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результативную ошибку вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» (0:2).

«Отдельно остановлюсь на моменте, когда после неточного паса Максименко хозяева забили второй мяч. Всё было достаточно просто — вариант с передачей Бабичу выглядел наиболее понятным и простым — кати сербу, и не будет никаких проблем. Как я понимаю, вратарь хотел отрезать одного игрока, отдав Умярову под правую ногу — но это сложное исполнение: нужны точность и сила передачи. А в итоге Умяров, по-моему, вообще не ждал передачи — и после этого момента игра, по сути, закрылась. «Спартак» отыграл невнятно, хотя есть и скидки — жара, поле, к которому более адаптированы хозяева», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между «Оренбургом» и «Спартаком» состоялся 21 июля. Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника. «Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе. В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).