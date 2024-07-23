Таранов: надо Вернблума лишать звания легенды ЦСКА, а не Марио Фернандеса

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о защитнике «Зенита» Марио Фернандесе.

«Я думаю, у болельщиков ЦСКА ненависть не к Марио Фернандесу, а к «Зениту». Мы видим такую тенденцию, что многие города и болельщики разных клубов не любят «Зенит» и кричат на матчах: «Зенит» — позор российского футбола». Если взглянуть с точки зрения игрока, то любой футболист на месте Марио, наверное, поступил бы похожим образом. Потому что от ЦСКА не поступило предложения, а от «Зенита» оно было. Плюс Марио не сразу перешёл в «Зенит», а через бразильскую команду.

Если взять случай Вернблума, то после его интервью Понтуса надо лишать звания легенды ЦСКА. Он в открытую заявляет неприятные вещи о клубе. Что касается Марио, то я ни разу с его стороны не слышал негативных высказываний в сторону ЦСКА. Поэтому неправильно лишать заслуг и регалий, которых он добился с армейским клубом. Если бы у него был выбор между ЦСКА и «Зенитом» и он выбрал бы питерский клуб, то можно было бы обидеться на человека, но как можно его лишить всех регалий?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.