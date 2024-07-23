БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: надо Вернблума лишать звания легенды ЦСКА, а не Марио Фернандеса

Таранов: надо Вернблума лишать звания легенды ЦСКА, а не Марио Фернандеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о защитнике «Зенита» Марио Фернандесе.

«Я думаю, у болельщиков ЦСКА ненависть не к Марио Фернандесу, а к «Зениту». Мы видим такую тенденцию, что многие города и болельщики разных клубов не любят «Зенит» и кричат на матчах: «Зенит» — позор российского футбола». Если взглянуть с точки зрения игрока, то любой футболист на месте Марио, наверное, поступил бы похожим образом. Потому что от ЦСКА не поступило предложения, а от «Зенита» оно было. Плюс Марио не сразу перешёл в «Зенит», а через бразильскую команду.

Если взять случай Вернблума, то после его интервью Понтуса надо лишать звания легенды ЦСКА. Он в открытую заявляет неприятные вещи о клубе. Что касается Марио, то я ни разу с его стороны не слышал негативных высказываний в сторону ЦСКА. Поэтому неправильно лишать заслуг и регалий, которых он добился с армейским клубом. Если бы у него был выбор между ЦСКА и «Зенитом» и он выбрал бы питерский клуб, то можно было бы обидеться на человека, но как можно его лишить всех регалий?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Червиченко: если бы Марио Фернандес перешёл в «Спартак», было бы логично
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android