Радимов рассказал, чего не хватило «Динамо» для победы в прошлом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита», а также экс главный тренер второй команды клуба Владислав Радимов поделился мыслями о составе московского «Динамо».

«Говоря о «Динамо», надо сказать, что команда очень усилилась приобретением Андрея Лунёва. Без вратаря весь прошлый сезон играть было очень тяжело, думаю, этого им и не хватило до золотых медалей… Может быть, от меня это прозвучит кощунственно, но это факт, который все слышат и видят.

А ещё «Динамо» необходим хороший опорный полузащитник. Лаксальт, может, и хорош у них в опорной зоне, но, если ты хочешь решать большие задачи, усиление необходимо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.