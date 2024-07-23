Шалимов — о Соболеве: неприемлемы разговоры, что игроков надо гнать, если они недовольны

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском и нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Отдельно скажу о Зиньковском и Соболеве. Для меня неприемлемы разговоры в стиле «если недовольны и плохо играют — надо гнать». Оба способны принести пользу, оба хорошие футболисты, им надо объяснять нюансы и требовать. Другое дело, что для этого нужно время, а его уже нет — если есть желание побороться за первое место, «Зенит» вскоре будет уже очень далеко», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» встречался с «Оренбургом». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника. «Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе. В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).