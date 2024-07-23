Лосев: в СССР в сборную был жесточайший отбор, а сейчас не можем найти двух защитников

Капитан «золотой» сборной СССР на Олимпиаде-1988, бывший защитник «Торпедо» и «Динамо» Виктор Лосев высказался о конкуренции, которая была в советской национальной команде.

«Одно могу сказать: в Союзе в каждой команде было по несколько кандидатов в национальную команду, и отбор был жесточайшим. Не как сейчас, когда мы не можем найти двух центральных защитников по всей стране. Тогда такого не было. В самих клубах была серьёзная конкуренция. Попасть в сборную тогда было очень тяжело», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2024 году сборная России провела два товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда победила Сербию со счётом 4:0. 7 июня сборная России выиграла у Беларуси со счётом 4:0.

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