«Зенит» может подписать полузащитника «Коринтианса» Гарро

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Полузащитник «Коринтианса» Родриго Гарро может сменить клубную прописку. Об этом в одной из социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, скауты нескольких клубов наблюдали за полузащитником в недавнем матче с клубом «Баия» (1:0), который прошёл 21 июля. Среди этих команд «Зенит», «Ювентус» и «Рома».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гарро в € 7 млн. Полузащитнику 26 лет. Аргентинский футболист имеет действующее трудовое соглашение с «Коринтиансом» до декабря 2027 года.

Отметим, что петербургский клуб с победы начал новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. В стартовом туре чемпионата страны сине-бело-голубые в гостях разгромили самарские «Крылья Советов» – 4:0.