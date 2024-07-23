БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может подписать полузащитника «Коринтианса» Гарро

«Зенит» может подписать полузащитника «Коринтианса» Гарро
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Коринтианса» Родриго Гарро может сменить клубную прописку. Об этом в одной из социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

По сведениям источника, скауты нескольких клубов наблюдали за полузащитником в недавнем матче с клубом «Баия» (1:0), который прошёл 21 июля. Среди этих команд «Зенит», «Ювентус» и «Рома».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гарро в € 7 млн. Полузащитнику 26 лет. Аргентинский футболист имеет действующее трудовое соглашение с «Коринтиансом» до декабря 2027 года.

Отметим, что петербургский клуб с победы начал новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. В стартовом туре чемпионата страны сине-бело-голубые в гостях разгромили самарские «Крылья Советов» – 4:0.

Материалы по теме
Главный трансфер лета в РПЛ всё никак не случится. Как «Зенит» разрулит ситуацию?
Главный трансфер лета в РПЛ всё никак не случится. Как «Зенит» разрулит ситуацию?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android